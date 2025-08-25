Seg, 25 de Agosto

armamento nuclear

Irã e potências europeias retomam negociações sobre programa nuclear

A República Islâmica suspendeu a cooperação com a AIEA após a guerra de 12 dias com Israel em junho

Usina nuclear de Bushehr, no Irã Usina nuclear de Bushehr, no Irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

O Irã retomará na terça-feira (26) em Genebra as negociações com França, Reino Unido e Alemanha sobre seu programa nuclear, em uma nova rodada de diálogos que busca evitar que as potências europeias restabeleçam as sanções contra Teerã, anunciou a televisão estatal iraniana.

A República Islâmica suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após a guerra de 12 dias com Israel em junho, alegando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Os três países europeus - que integraram o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 - ameaçam restabelecer no final de agosto as sanções que foram suspensas devido ao pacto para garantir que o programa de Teerã seja limitado a objetivos civis, e que estipula uma cooperação com a AIEA.

O Irã nega que o programa nuclear tenha objetivos militares, mas o acordo internacional perdeu força depois que o governo dos Estados Unidos se retirou do pacto em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, e restabeleceu as sanções.

"A nova rodada de negociações", após a organizada em julho em Istambul (Turquia), acontecerá com "vice-ministros das Relações Exteriores em Genebra", informou a televisão estatal iraniana. O Irã será representado por Majid Takht-Ravanchi, segundo a agência Tasnim.

