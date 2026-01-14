Qua, 14 de Janeiro

Irã emite alerta a Trump em alusão a ataque à base dos EUA em junho

Washington não descarta novas ações militares contra o Irã

Membros da milícia islâmica voluntária Basij seguram cartazes durante um protesto em frente à Embaixada Britânica em TeerãMembros da milícia islâmica voluntária Basij seguram cartazes durante um protesto em frente à Embaixada Britânica em Teerã - Foto: Atta Kenare/AFP

Um assessor do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, alertou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (14), que Teerã demonstrou sua capacidade de responder a agressões, relembrando o ataque de junho a uma base dos Estados Unidos no Catar.

Trump deveria se lembrar do ataque à base aérea de Al Udeid, que demonstrou "a disposição e a capacidade do Irã de responder a qualquer ataque", escreveu Ali Shamkhani em uma publicação no X, após Washington não descartar novas ações militares contra o Irã.

• Irã diz que vai bombardear bases americanas no Oriente Médio se for atacado pelos EUA

• Avião da Marinha dos Estados Unidos faz voo próximo ao Irã em meio a protestos

• Irã acusa EUA de buscar 'pretexto' para 'intervenção militar'

