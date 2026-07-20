A- A+

Conflito Irã enfrenta uma guerra em 'grande escala' contra Estados Unidos, diz presidente iraniano "Hoje, o principal campo de batalha é a economia e o sustento da população", afirmou Masoud Pezeshkian durante uma reunião em Teerã com autoridades judiciais

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou nesta segunda-feira (20) que seu país está envolvido em uma "guerra em grande escala" com os Estados Unidos e que Teerã deve aceitar as repercussões do conflito.

"A realidade é que hoje a República Islâmica do Irã está imersa em uma guerra em grande escala", disse Pezeshkian, acrescentando que é preciso "ser realista e aceitar as consequências naturais dessa resistência", segundo um comunicado da Presidência.

"Hoje, o principal campo de batalha é a economia e o sustento da população", afirmou o presidente iraniano durante uma reunião em Teerã com autoridades judiciais.

"Se a pressão econômica gerar descontentamento social (...), o enorme apoio da população ao Estado poderá ser enfraquecido", alertou.

Em junho, a inflação no Irã acelerou acentuadamente como consequência da guerra e atingiu quase 90% em relação ao ano anterior.

Os números de julho ainda não estão disponíveis.

No final de dezembro, um movimento de protesto inicialmente motivado pelo alto custo de vida rapidamente se transformou em manifestações generalizadas contra o governo, que atingiram seu ápice nos dias 8 e 9 de janeiro.

As autoridades iranianas estimaram o número de mortos em mais de 3.000 e atribuíram a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos e por Israel. No entanto, organizações não governamentais com sede no exterior denunciaram uma repressão que, segundo elas, deixou milhares de mortos.

Veja também