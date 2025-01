A- A+

Irã Irã envia 3 milhões de barris de petróleo de estoque na China e tenta apoiar grupos de milícias Permissão da China para o envio iraniano de petróleo pode aumentar as tensões chinesas com Washington

O Irã enviou quase três milhões de barris de petróleo de um local de armazenamento na China em uma tentativa de levantar fundos que podem ser usados para apoiar grupos de milícias aliadas ao Irã no Oriente Médio, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.



A commodity enviada fazia parte de um estoque de pelo menos 25 milhões de barris que o Irã enviou para a China no final de 2018, quando temia que a imposição de sanções pelo primeiro governo do presidente americano, Donald Trump, impediria o país de exportar o óleo.



Segundo fontes, os chineses deram a aprovação para retirada e embarque no mês passado. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, no entanto, disse que não estava ciente da situação, mas que coopera com todos os países. "A China se opõe ao abuso de sanções unilaterais ilegais e irracionais dos EUA", afirmou.



Essa não é a primeira vez que o Irã tenta retirar e vender barris de petróleo, mas Pequim não havia dado a permissão anteriormente. A decisão da China de permitir o envio iraniano de petróleo pode aumentar as tensões chinesas com Washington.

