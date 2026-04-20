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Guerra no Oriente Médio

Irã está disposto a participar de rodada de negociações com EUA, dizem autoridades do Paquistão

Funcionários paquistaneses apresentaram certo otimismo em relação as viagens das delegações americanas e iranianas

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Irã está disposto a participar de rodada de negociações com EUA, dizem autoridades do PaquistãoIrã está disposto a participar de rodada de negociações com EUA, dizem autoridades do Paquistão - Foto: Farooq Naeem/AFP

Autoridades iranianas expressaram disposição para enviar uma delegação para uma segunda rodada de negociações em Islamabad nesta semana, disseram nesta segunda-feira, 20, dois funcionários paquistaneses.

Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a informar a imprensa, disseram haver um otimismo cauteloso de que delegações tanto do Irã quanto dos Estados Unidos possam viajar para Islamabad.

Eles acrescentaram que o Paquistão não divulgará detalhes sobre os planos de viagem de nenhum dos lados por motivos de segurança

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Também pediram aos veículos de comunicação que evitem especulações sobre o calendário das conversas, afirmando que o processo permanece em constante mudança.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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