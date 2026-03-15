GUERRA
Base de Itália e EUA no Kuwait é atingida por drones, diz exército italiano
Base teria sido atingida neste domingo (15)
O exército italiano informou, neste domingo (15), que uma base aérea no Kuwait, onde estão estacionadas forças italianas e americanas, sofreu um ataque com drones que não causou vítimas.
"Esta manhã, a base Ali Al Salem no Kuwait foi alvo de um ataque com drones que atingiu um hangar, no qual estava um avião pilotado à distância da Task Force Air (TFA) italiana, que ficou destruído", declarou o chefe do Estado-Maior da Defesa, general Luciano Portolano, em um comunicado publicado no X.
"Todo o pessoal está a salvo e não foi afetado", acrescentou.