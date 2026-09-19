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Guerra Irã executa homem acusado de espionar para Israel Hossein Pedaran foi acusado de "espionagem e colaboração de inteligência" em favor de Israel

A Justiça iraniana anunciou neste sábado (19) a execução de um homem acusado de fornecer informações sobre áreas de lançamentos de mísseis aos serviços de inteligência de Israel.

"A pena de morte foi executada contra Hossein Pedaran, que havia fornecido ao Mossad informações sobre instalações de mísseis na província de Isfahan", no centro do Irã, informaram as autoridades judiciais, sem revelar a data da detenção e quando ele foi julgado.

Pedaran foi acusado de "espionagem e colaboração de inteligência" em favor de Israel.

O caso não havia sido divulgado anteriormente pela imprensa iraniana.

As autoridades iranianas intensificaram as detenções e execuções relacionadas à guerra no Oriente Médio, iniciada em fevereiro, e às grandes manifestações antigovernamentais que atingiram o auge em janeiro.

Vários pontos de lançamento de mísseis foram bombardeados durante o conflito bélico.

O então líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, morreu no início da guerra, deflagrada por um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica, que respondeu com represálias contra as monarquias petrolíferas da região.

Em agosto, a Justiça anunciou a execução de dois homens acusados de "transmitir as coordenadas de locais militares e de segurança sensíveis" a Israel.

Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, o Irã é o segundo país do mundo que mais realiza execuções, atrás apenas da China.

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