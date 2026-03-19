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Guerra no Oriente Médio

Irã executa três homens pela morte de policiais durante protestos

Indivíduos foram acusados de envolvimento na morte de dois oficiais da polícia

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Bandeira do Irã ao fundoBandeira do Irã ao fundo - Foto: Atta Kenare/AFP

O Irã executou por enforcamento, nesta quinta-feira, três pessoas condenadas pela morte de policiais e por ações a favor dos Estados Unidos e de Israel durante os protestos de janeiro, informou o Poder Judiciário.

"Três indivíduos condenados durante os distúrbios de Dey (janeiro), por acusações de assassinato e ações operacionais a favor do regime sionista e dos Estados Unidos, foram enforcados esta manhã", informou o site Mizan Online, do Poder Judiciário.

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O site acrescenta que os executados foram acusados de envolvimento na morte de dois oficiais da polícia.

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