Irã executa três homens por "atos de terrorismo"

Três homens foram enforcados nesta segunda-feira (13) no Irã após condenações por "atos de terrorismo" na província de Sistão-Baluchistão, sudeste do país, onde atuam grupos armados, anunciou a autoridade judicial do país.

Os três homens, Mohamad Barahui, Mohamad Karim Barakzaei e Idris Bilrani, foram declarados culpados de cooperar com o grupo jihadista Jaish al-Adl ("Exército da Justiça" em árabe), que as autoridades iranianas consideram "terrorista", informou a agência da autoridade judicial Mizan Online.

O grupo foi formado em 2012 por ex-membros de uma organização radical de Sistão-Baluchistão, uma das regiões mais pobres do Irã, onde vivem muitos integrantes da minoria étnica balúchi, que segue o islã sunita, em contraste com o xiismo predominante no Irã.

Os três homens foram condenados por ataques a uma delegacia e a uma viatura policial em 2019. O Mizan Online informou que um arsenal de armas foi descoberto na casa de um deles.

