Irã executou 21 pessoas e prendeu mais de 4 mil desde o início da guerra, diz ONU
"Muitos detidos foram vítimas de desaparecimentos forçados, tortura ou outras formas de tratamento cruéis, desumano e degradante", afirmou a agência da ONU
Um total de 21 pessoas foram realizadas e mais de 4.000 derrotas no Irã por motivos políticos ou de segurança nacional desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, afirmou nesta quarta-feira (29) a Organização das Nações Unidas.
Depois dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã desencadearam o conflito, "pelo menos nove pessoas foram realizadas em relação às manifestações de janeiro de 2026, dez por suposto pertencimento a grupos de oposição e duas por espionagem", anunciou o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.
A agência informou que, durante o mesmo período, mais de 4.000 pessoas foram presas “por acusações relacionadas à segurança nacional”.
“Muitos detidos foram vítimas de desaparecimentos forçados, tortura ou outras formas de tratamento cruéis, desumano e degradante, em particular confissões obtidas sob coação — às vezes televisadas — e simulações de execução”, acrescentou a agência da ONU.
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“Fico consternado ao constatar que, além das graves consequências do conflito, as autoridades continuam violando os direitos do povo iraniano de maneira brutal e implacável”, declarou o alto-comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, citado no comunicado.
“Faço um apelo às autoridades para que suspendam todas as execuções, estabeleçam uma moratória sobre a pena de morte, garantam plenamente o respeito pelos direitos de defesa e pelo direito a um julgamento justo, e libertem imediatamente as pessoas detidas arbitrariamente”, insistiu.
Segundo várias ONGs, entre elas a Anistia Internacional, o Irã é o país que mais recorre à pena capital depois da China.