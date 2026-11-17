A- A+

Conflito Irã faz alerta ao Bahrein em meio a ataques contra base americana no país O Bahrein afirmou que a ofensiva foi interceptada e destruída pelos sistemas de defesa aérea das forças militares do país antes de "atingirem seus objetivos"

O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), Hossein Mohebi, publicou nesta terça-feira (17) um alerta ao Bahrein contra a aliança com os Estados Unidos. A mensagem vem após ataques a uma base americana no Bahrein reivindicados pelo Irã.

Na publicação, Mohebi citou três erros "fundamentais" do regime al-Khalifa, que governa o Bahrein: "conspirar na agressão contra o Irã islâmico, viver dentro da bolha de segurança americana e usurpar a autoridade da liderança religiosa xiita".

"Se persistir neles, sua sobrevivência sob a nova ordem de segurança regional estará em dúvida", afirmou Mohebi.

Mais cedo, o Irã reivindicou ataques contra uma base dos Estados Unidos no Bahrein. De acordo com uma declaração da IRGC divulgada pelo portal Sepah News, a ofensiva destruiu um sistema de radares pertencentes às forças militares americanas. Ainda de acordo com o comunicado, a ação foi uma resposta às contínuas violações do espaço aéreo iraniano pelos Estados Unidos.

No entanto, tanto o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) quanto o Ministério das Relações Exteriores do Bahrein contestaram a versão iraniana. Em uma publicação no X, o Centcom afirmou que os ataques a drones foram interceptados "sem qualquer dano a equipamentos americanos ou ferimentos a militares americanos".

Já o Bahrein afirmou que a ofensiva foi interceptada e destruída pelos sistemas de defesa aérea das forças militares do país antes de "atingirem seus objetivos". Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que considera os ataques "uma flagrante violação da soberania e integridade territorial do Reino, bem como uma grave escalada que ameaça a segurança e a estabilidade regional".

Veja também