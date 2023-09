A- A+

irã Irã fecha parque aquático por permitir acesso a mulheres sem véu O uso do véu é obrigatório para todas as mulheres no Irã desde 1983

O Irã fechou um grande parque aquático em Mashhad, no nordeste do país, por permitir o acesso de mulheres sem véu, informou a agência de notícias Fars nesta segunda-feira (4).

O fechamento faz parte das medidas intensificadas pelas autoridades nos últimos meses contra mulheres e empresas que não respeitam o rigoroso código de vestimenta da república islâmica.

"O parque aquático Mojhaye Khoroushan está fechado" desde a tarde de domingo, disse seu gerente, Mohammad Babaei, citado pela Fars.

O complexo, um dos maiores parques aquáticos cobertos do mundo, com 60.000 m2, foi fechado, porque as pessoas "ignoram as regras de castidade e hijab", apesar dos avisos aos visitantes, acrescentou Babaei.

Os cerca de mil funcionários do parque temem perder seu emprego, completou.

O uso do véu é obrigatório para todas as mulheres no Irã desde 1983, após a Revolução Islâmica de 1979.

Cada vez mais mulheres saem sem véu às ruas das grandes cidades, desde os protestos em massa deflagrados pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial, em setembro de 2022. A jovem foi detida, sob a acusação de desrespeitar o código de vestimenta.

Nos últimos meses, muitas lojas, cafés e restaurantes foram fechados, a maioria por alguns dias, por descumprimento da obrigação do véu dentro dos estabelecimentos.

