Guerra
Irã fechará Ormuz se bloqueio americano não for levantado, diz presidente do parlamento
"Se o bloqueio continuar, o Estreito de Ormuz não vai permanecer aberto", escreveu no X o presidente do parlamento da República Islâmica
Um barco navega nas águas do Estreito de Ormuz Foto: Giuseppe CACACE/AFP - Foto: Giuseppe Cacace/AFP
O Irã voltará a fechar o estratégico Estreito de Ormuz se os Estados Unidos continuarem com o bloqueio dos portos iranianos, afirmou neste sábado (18, data local) o presidente do parlamento da República Islâmica, Mohammad Bagher Ghalibaf.
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"Se o bloqueio continuar, o Estreito de Ormuz não vai permanecer aberto", escreveu Ghalibaf na rede social X, e acrescentou que o trânsito por essa via marítima dependeria de autorização do Irã.