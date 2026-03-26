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GUERRA Irã: Ghalibaf diz que Hezbollah é orgulho do Islã e alerta para "série de surpresas a caminho" Os comentários acontecem em um momento de incertezas em relação ao diálogo entre os EUA e o Irã

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o grupo libanês xiita Hezbollah - aliado do regime de Teerã - está "mais vivo do que nunca" e é "o orgulho do Islã". A declaração foi dada em publicação no X nesta quinta-feira (26). Sem mencionar explicitamente ataques, ele alertou para "uma série de surpresas a caminho".

"Fiquem ligados!", alertou. "Hoje, as operações relâmpago e os contínuos ataques qualitativos que infligiram pesadas perdas ao equipamento e às forças do inimigo sionista comprovam a veracidade das promessas do mártir", acrescentou.

Os comentários acontecem em um momento de incertezas em relação ao diálogo entre os EUA e o Irã para possivelmente encerrar as hostilidades no Oriente Médio.



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