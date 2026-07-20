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Conflito Irã: Ghalibaf ironiza EUA ao dizer que país mede inteligência iraniana por seu 'limitado QI' Segundo o presidente do Parlamento, o país iraniano já conhece a estratégia dos Estados Unidos na região e está preparado para responder

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta segunda-feira (20) que os Estados Unidos contradizem seu discurso de buscar o fim da guerra ao reforçarem sua presença militar no Oriente Médio. Em publicação no X, o parlamentar acusou Washington de subestimar a capacidade de avaliação de Teerã.

آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند.

ما در شناخت این آمریکایی‌بازی‌ها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیده‌ایم و بر این اساس آماده شده‌ایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آن‌ها. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 20, 2026

"Os americanos continuam trazendo novos equipamentos militares para a região e afirmam que buscam interromper a guerra. Estão avaliando nossa inteligência com base no seu próprio e limitado QI", escreveu Ghalibaf.

Segundo o presidente do Parlamento, o Irã já conhece a estratégia dos EUA na região e está preparado para responder. "Nós nos tornamos verdadeiros especialistas em reconhecer essas manobras dos Estados Unidos e nos preparamos com base nisso. As ações devem confirmar as declarações, e não contradizê-las", afirmou.

A manifestação ocorre em meio à intensificação do conflito entre EUA e Irã. Nesta segunda-feira, as forças americanas realizaram uma nova rodada de ataques contra alvos iranianos, enquanto Teerã retaliou com ofensivas contra Bahrein e Kuwait.

Também nesta segunda, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, confirmou que propostas transmitidas por mediadores chegaram ao governo iraniano, mas evitou comentar relatos sobre uma possível trégua temporária de 10 dias para viabilizar a retomada das negociações entre os dois países.

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