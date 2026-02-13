Irã: governo dos EUA vai mandar segundo porta-aviões para o Mar da Arábia
Mobilização dos militares americanos ocorre em meio à tentativa de negociação de um tratado nuclear com o Irã
O governo dos Estados Unidos decidiu enviar o maior porta-aviões do mundo para o Oriente Médio, em apoio a outra embarcação do tipo que já está na região. A informação foi revelada por uma pessoa com acesso ao plano. A mobilização dos militares americanos ocorre em meio à tentativa de negociação de um tratado nuclear com o Irã.
"Ou chegaremos a um acordo ou teremos que fazer algo muito duro como da última vez", disse o presidente Donald Trump, na terça-feira (10) em referência ao ataque lançado contra instalações nucleares do país persa em junho.
O porta-aviões USS Gerald R. Ford se juntará ao USS Abraham Lincoln, que chegou ao Mar da Arábia no fim do mês passado.
Leia também
• Trump ameaçou Irã com consequências "traumáticas" se acordo nuclear não for alcançado
• Trump volta a ameaçar Irã e reforça exigência de acordo nuclear após encontro com Netanyahu
• Ameaças comerciais dos Estados Unidos não terminaram, diz Macron
Apesar de contatos de diplomatas americanos com um representante do regime iraniano nesta semana, o diálogo não prosperou, e a possibilidade de um eventual ataque dos Estados Unidos ganhou força.
Outros países do Oriente Médio temem que uma ofensiva contra o Irã se transforme em um novo conflito de dimensões regionais, como a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.
A letal repressão a manifestações de rua pelo regime iraniano, em janeiro, aprofundou a crise.
Fonte: Associated Press*.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast