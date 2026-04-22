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Guerra no Oriente Médio

Irã: Guarda Revolucionária abre fogo contra cargueiro no Estreito de Ormuz

Embarcação não teria recebido qualquer aviso antes dos disparos

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Barco faz manobra no Estreito de OrmuzBarco faz manobra no Estreito de Ormuz - Foto: Sepah News / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã abriu fogo nesta quarta-feira (22) contra um navio cargueiro no Estreito de Ormuz, que permanece bloqueado pelo regime iraniano.

O Centro de Operações de Comércio Marítimo das Forças Armadas do Reino Unido informou que o ataque ocorreu por volta das 7h55 (pelo horário local) e foi executado por uma lancha da Guarda Revolucionária. A embarcação não teria recebido qualquer aviso antes do disparo.

O ataque danificou o navio, mas nenhum tripulante ficou ferido.

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Além da interrupção da navegação no Estreito de Ormuz ordenada pelo Irã, os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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