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Guerra no Oriente Médio Irã: Guarda Revolucionária abre fogo contra cargueiro no Estreito de Ormuz Embarcação não teria recebido qualquer aviso antes dos disparos

A Guarda Revolucionária do Irã abriu fogo nesta quarta-feira (22) contra um navio cargueiro no Estreito de Ormuz, que permanece bloqueado pelo regime iraniano.

O Centro de Operações de Comércio Marítimo das Forças Armadas do Reino Unido informou que o ataque ocorreu por volta das 7h55 (pelo horário local) e foi executado por uma lancha da Guarda Revolucionária. A embarcação não teria recebido qualquer aviso antes do disparo.

O ataque danificou o navio, mas nenhum tripulante ficou ferido.

Além da interrupção da navegação no Estreito de Ormuz ordenada pelo Irã, os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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