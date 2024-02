Irã impediu Nobel da Paz, Mohammadi, de comparecer ao funeral de seu pai, denuncia família

A- A+

As autoridades da República Islâmica impediram a iraniana vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, presa em Teerã desde 2021, de comparecer ao funeral do seu pai, informou a sua família nesta quinta-feira (29).

Karim Mohammadi, que não via a filha há quase dois anos, morreu na terça-feira aos 90 anos. Ele foi enterrado nesta quinta-feira na cidade de Zanyan, a noroeste de Teerã, a capital.

"É doloroso que Narges Mohammadi não tenha tido a oportunidade de comparecer à cerimônia e de se despedir definitivamente do seu pai", denunciou a sua família, que já havia informado que Mohammadi tinha o "direito inequívoco" de comparecer ao funeral de seu pai.

Mohammadi, de 51 anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em outubro "pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos".

A ativista e jornalista está presa desde novembro de 2021 e há vários anos não vê os filhos e o marido, que vivem na França.

As autoridades proibiram-na no ano passado de fazer ligações a partir da prisão, mesmo para familiares no Irã.

