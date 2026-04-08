A- A+

Guerra no Oriente Médio Irã inclui 'aceitação de enriquecimento' de urânio na versão em farsi do acordo de cessar-fogo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sustenta que acabar com o programa nuclear iraniano é um dos principais objetivos do conflito

Na versão em farsi, o plano de dez pontos do Irã para o cessar-fogo com os Estados Unidos inclui a frase "aceitação de enriquecimento", em referência ao urânio utilizado no programa nuclear do país. O texto em inglês, distribuído por diplomatas iranianos, não traz a referência.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sustenta que acabar com o programa nuclear iraniano é um dos principais objetivos da guerra deflagrada no dia 28 de fevereiro contra o país persa.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também