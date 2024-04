Irã inicia ataque a Israel com 'dezenas de drones', dizem Forças Armadas israelenses

A- A+

O Irã iniciou um ataque contra Israel lançando 'dezenas de drones', relataram as Forças Armadas de Israel, marcando uma grande escalada de tensões na região do Oriente Médio. A notícia foi reproduzida pelos principais sites de notícias de Israel e também pelas redes de TV CNN e al-Jazeera, e posteriormente confirmada por autoridades americanas.

Nesta noite, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigiu ao país e afirmou que Israel está preparada "para a possibilidade de um ataque direto" do país e convocou o gabinete de guerra e o gabinete de segurança para uma reunião ainda na noite deste sábado.

O porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, afirmou que a situação está sendo monitorada e que a ameaça levará algumas horas para chegar a Israel.O GPS não estará disponível em certas áreas como parte dos preparativos de segurança, disse Hagari, citado pela CNN americana.

— Se descobrirmos ameaças específicas com um tempo de chegada mais curto, atualizaremos vocês imediatamente — disse Hagari. — Pedimos que estejam atentos e sigam as instruções do Comando da Frente Interna. Entendemos essas ameaças e lidamos com elas no passado.

Diante da ameaça, o Ministério dos Transportes de Israel anunciou que, a partir das 12h30 da manhã (6h30 no horário de Brasília), o espaço aéreo do Estado judeu será fechado para voos domésticos e internacionais.

