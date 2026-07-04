Sáb, 04 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado04/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DESPEDIDA

Irã inicia oficialmente cerimônia pública de despedida do falecido aiatolá Ali Khamenei

Milhares de pessoas com bandeiras vermelhas, um símbolo associado a chamados de vingança, se reuniram no pátio do Grande Mosalla em Teerã para a celebração

Reportar Erro
líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khameneilíder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei - Foto: Leader Office/AFP

O Irã iniciou oficialmente na manhã deste sábado (4) os seis dias de cerimônias fúnebres pelo falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei, informou a televisão estatal.

Milhares de pessoas com bandeiras vermelhas, um símbolo associado a chamados de vingança, se reuniram no pátio do Grande Mosalla em Teerã, aguardando o caixão de Khamenei, enquanto entoavam “morte aos Estados Unidos” e “vingança, vingança”, observou um jornalista da AFP no local.

Leia também

• Iranianos começam a se reunir para funeral do aiatolá Ali Khamenei

• Líderes iranianos prestam homenagem ao falecido líder supremo Ali Khamenei

• Irã se blinda para a despedida de Ali Khamenei, o líder supremo morto no início da guerra

Reportar Erro

Veja também

Newsletter