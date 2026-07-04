A- A+

DESPEDIDA Irã inicia oficialmente cerimônia pública de despedida do falecido aiatolá Ali Khamenei Milhares de pessoas com bandeiras vermelhas, um símbolo associado a chamados de vingança, se reuniram no pátio do Grande Mosalla em Teerã para a celebração

O Irã iniciou oficialmente na manhã deste sábado (4) os seis dias de cerimônias fúnebres pelo falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei, informou a televisão estatal.

Milhares de pessoas com bandeiras vermelhas, um símbolo associado a chamados de vingança, se reuniram no pátio do Grande Mosalla em Teerã, aguardando o caixão de Khamenei, enquanto entoavam “morte aos Estados Unidos” e “vingança, vingança”, observou um jornalista da AFP no local.

Veja também