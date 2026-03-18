Irã: instalações associadas ao campo de gás natural de South Pars são atingidas em ataque
País tem sido alvo de ataques repetidos durante a guerra
Instalações associadas ao campo de gás natural offshore de South Pars, no Irã, foram atacadas nesta quarta-feira, 18, informou a mídia estatal, diante de ofensivas em Asaluyeh, na província de Bushehr, no sul do país persa. Não foram fornecidos detalhes adicionais de imediato.
O Irã compartilha o campo offshore no Golfo Pérsico com o Catar, país que tem sido alvo de ataques repetidos durante a guerra, juntamente com outras nações árabes do Golfo.
Leia também
• Hassett diz que Guerra contra Irã acabará 'em breve' e apoia encontro entre Trump e Xi Jinping
• Ouro fecha em leve alta com temores de pressão inflacionária por guerra no Oriente Médio
• Alta do preço do petróleo devido à guerra no Irã perde força
Não ficou claro se Israel ou os Estados Unidos realizaram o ataque, embora os EUA tenham atuado principalmente no sul do Irã. Os EUA já haviam atacado a ilha de Kharg, no Golfo Pérsico, onde fica o principal terminal de petróleo do Irã.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.