Irã irá religar câmeras de vigilância em sítios nucleares

O Irã irá religar as câmeras de vigilância e autorizar mais inspeções em seus sítios nucleares, anunciou neste sábado o chefe da agência nuclear da ONU.

"Fechamos um acordo para que as câmeras e os sistemas de vigilância voltem a funcionar", disse em Viena o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, ao retornar de uma missão de dois dias a Teerã.

Por outro lado, o Irã concordou em aumentar em 50% o número de inspeções na usina subterrânea de Fordo, onde foram detectadas partículas de urânio enriquecido a 83,7%, nível próximo aos 90% necessários para fabricar uma bomba atômica.

O Irã limitou as inspeções no ano passado e desligou as câmeras de vigilância, em um momento de forte deterioração de suas relações com as potências ocidentais. A decisão de reconectá-las é "muito importante, em particular na perspectiva de reativar o acordo de 2015", no qual o governo iraniano se comprometeu a limitar suas atividades nucleares em troca de uma redução das sanções econômicas.

