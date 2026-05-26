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CONFLITO Irã: Khamenei diz que EUA não terão "refúgio" para bases militares no Oriente Médio Os americanos possuem dezenas de bases ou instalações com presença americana no Oriente Médio, algumas das quais foram atacadas durante a guerra com o Irã

O líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que os EUA não devem mais ter "um refúgio seguro para suas artimanhas e para o estabelecimento de bases militares" no Oriente Médio, em um discurso publicado nesta terça-feira, 26.

Os americanos possuem dezenas de bases ou instalações com presença americana no Oriente Médio, algumas das quais foram atacadas durante a guerra com o Irã.

"O tempo não retrocederá, e as nações e terras da região não servirão mais de escudo para as bases americanas. Os EUA não só não terão mais um refúgio seguro para suas artimanhas e para o estabelecimento de bases militares na região, como, dia após dia, estão se distanciando cada vez mais de seu antigo status", escreveu.

Khamenei também conclamou os países muçulmanos a moldar uma nova ordem mundial baseada em suas "capacidades compartilhadas e interesses comuns" e sugeriu que Israel está "se aproximando dos estágios finais de sua existência".

"O regime sionista abalado e o tumor cancerígeno de Israel estão, igualmente, aproximando-se dos estágios finais de sua existência miserável e, pela graça de Deus não viverão para ver vinte e cinco anos depois dessa data, se Deus quiser", ameaçou.



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