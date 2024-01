Irã lança ataque de mísseis contra grupo na Síria suspeito de organizar ataque terrorista

A- A+

A Guarda Revolucionária do Irã lançou um ataques de mísseis contra alvos “terroristas” na Síria em retaliação aos dois atentados suicidas no Irã este mês, pelos quais o grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade, informou a mídia estatal.

"O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica... identificou locais de concentração de comandantes e principais elementos relacionados com recentes operações terroristas, em particular, do ISIS, nos territórios ocupados da Síria e destruiu-os disparando uma série de mísseis balísticos", disse o comunicado. O site Sepah News da Guarda disse.





Acrescentou que o ataque foi “em resposta aos recentes crimes dos grupos terroristas que martirizaram injustamente um grupo dos nossos queridos compatriotas em Kerman e Rask”.

