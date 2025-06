A- A+

MUNDO Irã lança mísseis contra bases dos EUA no Catar e no Iraque Informação foi confirmada pela Casa Branca; mais cedo, veículos americanos já noticiavam ameaça 'iminente' de ataque

O Irã disparou seis mísseis contra uma base americana no Catar e um míssil contra uma base dos EUA no Iraque, confirmou a Casa Branca nesta segunda-feira. A informação veio após relatos de explosões ouvidas na capital do Catar, Doha, segundo uma testemunha que falou à agência Reuters.

Mais cedo, canal conservador Fox News havia informado que havia uma ameaça "iminente" de ataque do Irã à base americana de al-Udeid, no Catar. O presidente americano, Donald Trump, deve convocar seus conselheiros de segurança nacional dentro de uma hora.

A al-Udeid é a maior base militar americana no Oriente Médio e abriga o centro de comando e controle da CENTCOM para operações aéreas na região. Caso confirmado o local como alvo da retaliação iraniana, isso representaria uma escalada mais significativa do que a resposta ao assassinato do general Qassem Soleimani, em 2020, quando Teerã optou por bases menos estratégicas no Iraque e na Síria.





Uma ameaça considerada crível contra a base de al-Udeid vem sendo monitorada desde o meio-dia de segunda-feira, disse um diplomata ocidental à agência Reuters. Segundo o Wall Street Journal, o Irã posicionou lançadores de mísseis para um possível ataque.

Imagens de satélite divulgadas pelo site Business Insider mostram que os EUA retiraram a maior parte de suas aeronaves estacionadas fora de hangares na base nos últimos dias. Analistas apontam que o Irã tem capacidade de lançar mísseis de curto e médio alcance, além de drones, contra al-Udeid.

No Iraque, as defesas aéreas da base americana de Ain al-Asad foram ativadas nesta segunda-feira diante do temor do possível ataque do Irã. A informação foi confirmada por fontes de segurança à imprensa local.

Localizada na província de Anbar, no oeste do Iraque, a base de Ain al-Asad abriga tropas americanas que apoiam as forças de segurança iraquianas e participam da missão da Otan no país, segundo a Casa Branca. Foi para lá que o Irã direcionou seu ataque retaliatório pela morte de Soleimani em 2020.

No norte do Iraque, a base aérea de Erbil, situada na região semiautônoma do Curdistão, também abriga forças dos EUA e da coalizão internacional. Segundo relatório do Congresso americano, a base serve como centro para treinamentos, compartilhamento de inteligência e coordenação logística das operações militares na região.

