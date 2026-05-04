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Guerra no Oriente Médio

Irã lança mísseis contra fragata americana no Estreito de Ormuz

"Fragata, que navegou nesta segunda-feira(4) nas imediações do porto de Yask, foi alvo de um ataque de mísseis após ter ignorado um aviso da Marinha iraniana", afirmou a agência Fars

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Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

O Irã lançou dois mísseis nesta segunda-feira (4) contra uma fragata da Marinha dos Estados Unidos que se aproximava do Estreito de Ormuz, praticamente bloqueada à navegação desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, afirmou a agência iraniana de notícias Fars.

"A fragata, que navegou nesta segunda-feira no Estreito de Ormuz em violação às regras de navegação e de segurança marítima nas imediações do (porto de) Yask, foi alvo de um ataque de mísseis após ter ignorado um aviso da Marinha iraniana", afirmou a agência Fars sem citar suas fontes, uma informação ainda sem confirmação oficial.

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