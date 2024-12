Irã liberta vencedora do Nobel da Paz Narges Mohammadi por razões médicas

A iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, presa desde novembro de 2021, foi libertada nesta quarta-feira (4) pelo período de três semanas por motivos médicos, anunciou seu advogado na rede social X.

"Com base no conselho do médico que a examinou, o Ministério Público de Teerã suspendeu a execução da sentença de Narges Mohammadi durante três semanas e ela foi libertada da prisão", afirmou Mostafa Nili.