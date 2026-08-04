Irã não quer expandir a guerra, mas vai defender integridade territorial, diz presidente
Em paralelo, o assessor do Gabinete do presidente iraniano, Sayyid Mahdi Tabatabaei, negou rumores de renúncia de Pezeshkian, dizendo que isso é uma "mentira absoluta"
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã não busca aumentar as tensões na Ásia Ocidental, mas não tolerará riscos a sua integridade territorial. "A República Islâmica do Irã não busca escalar tensões ou instabilidade na região. No entanto, agirá com todas as suas capacidades para defender a segurança do país, os interesses nacionais e a integridade territorial", disse Pezeshkian, segundo informações da Press TV.
Em paralelo, o assessor do Gabinete do presidente iraniano, Sayyid Mahdi Tabatabaei, negou rumores de renúncia de Pezeshkian, dizendo que isso é uma "mentira absoluta".
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"A coalizão nefasta dos hipócritas mentirosos e dos adeptos do extremismo e da imprudência tem como alvo a união sagrada e a coesão nacional", escreveu ele no X.
Segundo Tabatabaei, dois anos se passaram desde o fracasso da oposição no campo das eleições nacionais, mas eles ainda estão "em busca de vingança contra a vontade do povo".