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NEGOCIAÇÃO Irã não tem, por enquanto, intenção de negociar com EUA na sexta-feira, diz agência de notícias A informação da agência iraniana acontece após Trump afirmar ao New York Post "boas notícias" poderiam surgir sobre um acordo com Teerã

O Irã não tem, por enquanto, intenção de negociar com os EUA no Paquistão na sexta-feira e o presidente americano, Donald Trump, está mentindo sobre a possibilidade de uma nova rodada de diálogo com o país persa no fim da semana, informou a agência de notícias Tasnim em publicação no X.

A informação da agência iraniana acontece após Trump afirmar ao New York Post "boas notícias" poderiam surgir sobre um acordo com Teerã, depois de conversas frustradas na terça-feira na capital paquistanesa de Islamabad.

Na esteira de incertezas, em mensagem via Telegram, a Tasnim classificou o Estreito de Ormuz como uma "artéria vital" dos cabos de internet dos países do Golfo Pérsico. "Segundo dados de redes submarinas, pelo menos sete cabos principais de comunicação dos países do Golfo Pérsico passam por essa rota, enquanto mais de 97% do tráfego mundial de internet é transportado justamente por esses cabos de fibra óptica no leito do mar", relembrou.



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