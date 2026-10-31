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Guerra no Oriente Médio

Irã "não vê necessidade" de uma reunião com os EUA neste momento

Condições do país são claras e estão sendo realizadas consultas com os mediadores a esse respeito", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi

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O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país iraniano "não vê necessidade" de uma reunião com os EUA neste momentoO Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país iraniano "não vê necessidade" de uma reunião com os EUA neste momento - Foto: Ozan Kose/AFP

O Irã não tem qualquer intenção de negociar com os Estados Unidos no momento, apesar da crescente ameaça de uma retomada da guerra, declarou neste sábado (31) o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, ao canal Al Jazeera.

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"No contexto atual, o Irã não vê necessidade de um encontro com os americanos. As condições do Irã são claras e estão sendo realizadas consultas com os mediadores a esse respeito", disse Araghchi durante a entrevista. Suas declarações foram divulgadas pela agência estatal de notícias Irna.

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