Guerra no Oriente Médio
Irã "não vê necessidade" de uma reunião com os EUA neste momento
Condições do país são claras e estão sendo realizadas consultas com os mediadores a esse respeito", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi
O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país iraniano "não vê necessidade" de uma reunião com os EUA neste momento - Foto: Ozan Kose/AFP
O Irã não tem qualquer intenção de negociar com os Estados Unidos no momento, apesar da crescente ameaça de uma retomada da guerra, declarou neste sábado (31) o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, ao canal Al Jazeera.
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"No contexto atual, o Irã não vê necessidade de um encontro com os americanos. As condições do Irã são claras e estão sendo realizadas consultas com os mediadores a esse respeito", disse Araghchi durante a entrevista. Suas declarações foram divulgadas pela agência estatal de notícias Irna.