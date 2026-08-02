A- A+

CONFLITO Irã nega afirmação de Trump de que Teerã pediu a Washington para não atacar Presidente republicano disse que o eventual acordo teria que incluir a "imediata, completa e total abertura do Estreito de Ormuz"

A agência de notícias iraniana Mehr negou neste domingo (2) a afirmação do presidente Donald Trump de que a República Islâmica pediu aos Estados Unidos que não executem novos ataques.

Citando autoridades militares, a agência afirmou que a alegação do presidente dos Estados Unidos "não passava de uma nova mentira" e que as Forças Armadas iranianas estavam "em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade".

No sábado, o presidente Trump afirmou que Estados Unidos e Israel concordaram em suspender novos ataques previstos contra o Irã a pedido de Teerã e de outros países da região, com a condição de alcançar um acordo rapidamente.

O presidente republicano disse que o eventual acordo teria que incluir a "Imediata, Completa e Total ABERTURA DO ESTREITO DE ORMUZ e o fim da ameaça nuclear do Irã".

Outra agência de notícias iraniana, Fars, citando "uma fonte próxima à equipe de negociação nuclear", afirmou que "enquanto os Estados Unidos prosseguirem com suas ações hostis, o Estreito de Ormuz continuará fechado".

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro com uma campanha de bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. O conflito provocou milhares de mortes na região.

Desde então, o Irã bloqueou o estratégico Estreito de Ormuz, o que perturba consideravelmente a economia mundial. A medida afeta a rota pela qual, em tempos normais, transitam quase 20% da produção mundial de petróleo e gás.

Em retaliação, os Estados Unidos estabeleceram um bloqueio naval dos portos iranianos.

Veja também