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Conflito Irã nega atividade nuclear na montanha Pickaxe e acusa EUA de criar pretexto para ataques Declarações respondem às ameaças feitas na terça-feira, 21, pelo presidente dos EUA, Donald Trump

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou nesta quarta-feira que não há qualquer atividade nuclear na montanha Kolang Kouh, conhecida como Pickaxe Mountain, e acusou os Estados Unidos de fabricar um pretexto para justificar novos ataques ao país.

Em publicação no X, Baghaei disse que as repetidas ameaças e ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas violam a Carta da ONU, o direito internacional e resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Segundo ele, as atividades nucleares do Irã "foram integralmente declaradas à AIEA, em conformidade com suas obrigações de salvaguardas".

The repeated U.S. attacks and threats against Iran’s peaceful nuclear facilities not only constitute a flagrant violation of the core principles of the UN Charter, international law, and the relevant resolutions of the IAEA Board of Governors, General Conference, and UN Security… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 22, 2026

O porta-voz afirmou ainda que o foco de Washington na montanha Kolang Kouh, "onde nenhuma atividade nuclear está ocorrendo", é "nada mais do que um pretexto fabricado para agressão, destruição e sabotagem". Baghaei também questionou a atuação do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, perguntando: "Onde está o diretor-geral da AIEA, que também é candidato a secretário-geral da ONU?".

As declarações respondem às ameaças feitas na terça-feira, 21, pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou que as forças americanas poderão atingir "muito em breve" a Pickaxe Mountain. Segundo Trump, existe a possibilidade de o Irã ter transferido centrífugas para o local, cuja profundidade poderia dificultar sua destruição até mesmo com as bombas antibunker mais potentes dos EUA.

A montanha fica ao lado da instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, alvo de bombardeios americanos durante a Operação Midnight Hammer, em 2025. O local permanece inacessível aos inspetores da AIEA, e especialistas acreditam que o Irã esteja construindo ali uma instalação subterrânea capaz de abrigar centrífugas e atividades de enriquecimento de urânio. O governo iraniano, porém, reitera que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos.



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