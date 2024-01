A- A+

MUNDO Irã nega conexão com ataque na Jordânia que matou soldados dos EUA A ação matou três soldados americanos

O Irã negou as acusações dos EUA e do Reino Unido de que apoiava um ataque de grupos militantes extremistas na Jordânia, informou a agência de notícias oficial Irna, nesta segunda-feira. A ação matou três soldados americanos.

Presidente Biden promete retaliação

"Essas acusações foram feitas com objetivos políticos específicos para reverter as realidades da região", relatou a Irna, citando o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanaani, em resposta às alegações de que o ataque foi realizado por grupos apoiados pelo Irã.





