Irã nega disparo de projéteis contra Azerbaijão e diz que incidente está sob investigação

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, negou que o país tenha disparado projéteis contra a República Autônoma de Nakhchivan, território do Azerbaijão, após explosões registradas na região, e afirmou que o episódio está sob investigação pelas Forças Armadas iranianas.

Em conversa telefônica com seu homólogo do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, Araghchi disse que qualquer disparo de projétil em direção a Nakhchivan a partir do Irã é infundado. Segundo ele, as forças militares iranianas estão conduzindo as investigações necessárias para esclarecer o ocorrido.

Durante o diálogo, o ministro iraniano reiterou a política de boa vizinhança de Teerã com o Azerbaijão e afirmou que a República Islâmica deseja expandir as relações bilaterais em todas as áreas.

Araghchi também sugeriu que Israel pode estar por trás de ataques desse tipo, afirmando que o regime israelense estaria envolvido em ações destinadas a desviar a atenção da opinião pública e "prejudicar as boas relações do Irã com seus vizinhos". Segundo ele, episódios semelhantes teriam sido registrados nos últimos dias.

A região autônoma de Nakhchivan é um enclave do Azerbaijão localizado entre Armênia, Irã e Turquia. O incidente ocorre em meio à escalada das tensões no Oriente Médio após o início do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

