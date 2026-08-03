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DIPLOMACIA Irã nega negociações com EUA "Atualmente não estamos negociando com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã para garantir a passagem pelo Estreito de Ormuz", declarou o porta-voz Esmaeil Baqaei

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (3) que não há negociações no momento com os Estados Unidos, e sim conversações com Omã sobre a gestão do estratégico Estreito de Ormuz.

"Atualmente não estamos negociando com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã para garantir a passagem pelo Estreito de Ormuz", declarou o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, durante uma entrevista coletiva semanal.

O Irã mantém o controle de Ormuz desde o início da guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro. O país insiste que os navios que transitam por esta via marítima, crucial para o comércio internacional de petróleo e gás, utilizem uma rota designada por Teerã após solicitar permissão e pagar as taxas de serviço.

Baqaei descreveu as negociações com Omã como "construtivas" e afirmou que tinham como objetivo alcançar um acordo sobre uma nova rota.

"Esperamos que tanto os atores regionais como os extra-regionais reconheçam esta medida responsável do Irã e adotem uma postura construtiva", acrescentou.

O porta-voz repetiu a posição do Irã de que, enquanto persistir o bloqueio naval dos Estados Unidos sobre os portos iranianos, "a situação no Estreito de Ormuz continuará inalterada".

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