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Guerra no Oriente Médio

Irã nega negociações 'diretas ou indiretas' com EUA

"Até agora não houve nenhum tipo de negociação"

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Bandeira do Irã ao fundoBandeira do Irã ao fundo - Foto: Atta Kenare/AFP

O embaixador do Irã no Paquistão afirmou nesta quarta-feira (25) que não aconteceram negociações "diretas ou indiretas" com os Estados Unidos, apesar da afirmação do presidente Donald Trump sobre conversações em curso para tentar acabar com a guerra.

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"Também tomamos conhecimento dos detalhes por meio da imprensa, mas, segundo as informações de que disponho — e ao contrário do que afirma Trump —, até agora não houve negociações, nem diretas nem indiretas, entre os dois países", afirmou o embaixador Reza Amiri Moghadam.

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