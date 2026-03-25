Guerra no Oriente Médio
Irã nega negociações 'diretas ou indiretas' com EUA
"Até agora não houve nenhum tipo de negociação"
O embaixador do Irã no Paquistão afirmou nesta quarta-feira (25) que não aconteceram negociações "diretas ou indiretas" com os Estados Unidos, apesar da afirmação do presidente Donald Trump sobre conversações em curso para tentar acabar com a guerra.
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"Também tomamos conhecimento dos detalhes por meio da imprensa, mas, segundo as informações de que disponho — e ao contrário do que afirma Trump —, até agora não houve negociações, nem diretas nem indiretas, entre os dois países", afirmou o embaixador Reza Amiri Moghadam.