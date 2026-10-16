A- A+

Notícias Irã nega objetivo de possuir armas nucleares e se diz aberto ao diálogo "O Irã não busca adquirir armas nucleares", declarou Pezeshkian, segundo um comunicado de seu gabinete no qual condenou o que classificou como "propaganda maliciosa" contra a República Islâmica

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, desmentiu nesta sexta-feira (16) que seu país tenha o objetivo de possuir armas nucleares e afirmou que é a favor do diálogo, durante um encontro com o primeiro-ministro da Geórgia.

"O Irã não busca adquirir armas nucleares", declarou Pezeshkian, segundo um comunicado de seu gabinete no qual condenou o que classificou como "propaganda maliciosa" contra a República Islâmica.

"Sempre estivemos dispostos ao diálogo. Eles pensam que podem nos obrigar a nos render, mas não cederemos à coerção", acrescentou.

As sanções dos Estados Unidos contra o Irã são "injustificáveis e desumanas", insistiu o presidente iraniano.

Durante o encontro com o chefe de governo da Geórgia, Irakli Kobajidze, Pezeshkian também fez um apelo por uma reaproximação com a Geórgia, semanas depois de Tiblíssi ter rompido as conexões aéreas entre os dois países devido às sanções impostas por Washington às companhias aéreas iranianas.

Os dois se reuniram à margem de uma cúpula da ONU sobre biodiversidade, na capital da Armênia, Yerevan.

Pezeshkian também pediu um cronograma para fortalecer a cooperação entre os dois países, informou a agência de notícias iraniana Tasnim.

Kobajidze afirmou, por sua vez, que se opunha a qualquer interferência estrangeira nos assuntos internos dos países vizinhos, segundo esta agência. Mas seu gabinete não publicou declarações neste sentido.

Em setembro, a Agência de Aviação Civil da Geórgia declarou que cumpriria o regime de sanções americano.

Veja também