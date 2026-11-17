A- A+

guerra Irã nega plano de atacar Washington com bomba suja O presidente Donald Trump afirmou que o governo leva a possibilidade a sério e ameaçou que os iranianos "pagariam um preço como nenhum país jamais pagou antes" caso o ataque ocorra

O Irã negou nesta terça-feira, 17, que esteja planejando um ataque com uma bomba suja contra Washington, após uma reportagem da CNN americana apontar que a inteligência dos Estados Unidos identificou planos de Teerã para uma possível ação na capital.

O presidente Donald Trump afirmou que o governo leva a possibilidade a sério e ameaçou que os iranianos "pagariam um preço como nenhum país jamais pagou antes" caso o ataque ocorra

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, classificou as acusações como "infundadas" em uma publicação na rede social X. A declaração foi divulgada depois de Trump ser questionado sobre as informações da imprensa

Durante uma sessão de fotos em Manila, nas Filipinas, o presidente disse que as autoridades estão investigando a possibilidade de um ataque. Questionado se havia uma ameaça iminente, Trump afirmou que, caso a ação se concretize, o Irã enfrentará consequências sem precedentes. Em seguida, disse esperar que o ataque não aconteça, mas ressaltou que o governo americano leva a hipótese muito a sério.

A reportagem da CNN foi publicada na segunda-feira, 16. Segundo fontes ouvidas pelo canal, avaliações da inteligência dos Estados Unidos indicaram que Teerã estaria desenvolvendo planos para potencialmente detonar uma bomba suja na capital americana.

O que é uma bomba suja?

Diferentemente de uma arma nuclear, uma bomba suja não provoca uma explosão atômica. O dispositivo combina explosivos convencionais com material radioativo para dispersar a substância no ambiente. A contaminação pode atingir áreas próximas à explosão e provocar perturbações e alarme público.

Veja também