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Conflito

Irã nega que EUA tenha afundado seis embarcações iranianas

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Presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher GhalibafPresidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: Redes sociais/Reprodução

O Irã negou, nesta segunda-feira (4), que os Estados Unidos tenham afundado várias embarcações iranianas, informou a televisão estatal.

"A alegação dos Estados Unidos de que afundaram vários navios de guerra iranianos é falsa", afirmou um comandante militar iraniano, citado pela televisão estatal.

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O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA (Centcom), que supervisiona as operações americanas no Oriente Médio, declarou nesta segunda-feira que as forças americanas destruíram seis navios iranianos e interceptaram mísseis e drones lançados por Teerã contra navios da Marinha e embarcações comerciais.

Já o presidente americano, Donald Trump, minimizou nesta segunda-feira (4) os ataques iranianos no Estreito de Ormuz, que causaram danos somente a um navio sul-coreano, segundo o mandatário.

"Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito", disse Trump em sua plataforma Truth Social. O Irã realizou "alguns disparos", explicou.

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