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Conflito

Irã nega que navios mercantes tenham passado pelo Estreito de Ormuz, após anúncio dos EUA

O comunicado foi feito no canal de Telegram da Guarda Revolucionária do Irã

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Barco faz manobra no Estreito de OrmuzBarco faz manobra no Estreito de Ormuz - Foto: SEPAH NEWS / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã negou, nesta segunda-feira (4), que qualquer navio mercante tenha atravessado o Estreito de Ormuz, como havia afirmado pouco antes o Comando Central dos Estados Unidos para a região.

"Nenhum navio comercial ou petroleiro cruzou o Estreito de Ormuz nas últimas horas, e as alegações (...) das autoridades americanas são infundadas e completamente falsas", declarou a Guarda em um comunicado em seu canal no Telegram.

Pouco antes, o Comando Central dos EUA (Centcom) havia afirmado que dois navios mercantes com bandeira americana haviam atravessado com sucesso essa via navegável estratégica, que Teerã bloqueia quase completamente desde o início da guerra.

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