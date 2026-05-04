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Irã nega que planejasse atacar complexo petrolífero dos Emirados, segundo TV estatal

Os Emirados Árabes Unidos também anunciaram ter sido alvo de quatro mísseis de cruzeiro "lançados a partir do Irã", dos quais três "foram interceptados sobre as águas territoriais" e "um caiu no mar"

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Navios no Estreito de OrmuzNavios no Estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP

O Irã não tinha o "plano" de atacar o importante complexo petrolífero emiradense de Fuyaira, afirmou nesta segunda-feira (4) a televisão estatal iraniana, ao citar um alto comando não identificado que atribuiu o ataque ao "aventurismo militar" dos Estados Unidos.

"A República Islâmica não planejava atingir" essas instalações petrolíferas; "o que ocorreu é produto do aventurismo militar americano, que busca abrir passagem para que navios possam cruzar ilegalmente os trechos proibidos do Estreito de Ormuz", afirmou esse responsável militar, segundo a televisão.

O complexo petrolífero de Fuyaira, um dos poucos acessíveis na região sem passar pelo Estreito de Ormuz, foi atacado nesta segunda-feira por um drone que provocou um incêndio, no primeiro dia de uma operação americana destinada a restabelecer a circulação de navios nessa passagem marítima estratégica, bloqueada por Teerã desde o início do conflito no Oriente Médio.

Os Emirados Árabes Unidos também anunciaram ter sido alvo de quatro mísseis de cruzeiro "lançados a partir do Irã", dos quais três "foram interceptados sobre as águas territoriais" e "um caiu no mar".

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"Os responsáveis americanos devem pôr fim a esse comportamento desagradável que consiste em recorrer à força no processo diplomático e cessar o aventurismo militar nessa sensível região petrolífera, que afeta as economias de todos os países do mundo", acrescentou o alto comando militar, segundo a televisão estatal iraniana.

Os Emirados consideraram esses ataques iranianos como uma "escalada perigosa", os primeiros desde o cessar-fogo entre Teerã e Washington que pôs fim às represálias do Irã nos países do Golfo após o lançamento, em 28 de fevereiro, de uma ofensiva israelense-estadunidense em seu território.

Por outro lado, duas pessoas ficaram feridas no ataque a um edifício residencial na cidade omanense de Bukha, no Estreito de Ormuz, informou um meio estatal, sem especificar a origem do ataque.

Os ataques ocorrem no dia seguinte ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o lançamento de uma operação para permitir a retomada da navegação no Estreito de Ormuz.

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