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guerra Irã nega retomada das negociações com os Estados Unidos O presidente americano afirmou no domingo (27) ao portal Axios que esperava que as conversas com o Irã fossem retomadas em breve

A agência de notícias oficial iraniana Irna afirmou, nesta segunda-feira (28), que não há negociações previstas entre Irã e Estados Unidos, apesar de Donald Trump ter sugerido que poderiam ser retomadas rapidamente.

"A delegação iraniana presente em Nova York (para a Assembleia Geral da ONU) não tem intenção de negociar com os Estados Unidos", afirmou a Irna, que citou uma fonte próxima à delegação.

O presidente americano afirmou no domingo ao portal Axios que esperava que as conversas com o Irã fossem retomadas em breve, um dia depois de rejeitar um plano apresentado por Teerã para reabrir em sete dias o Estreito de Ormuz.

"Os pontos de vista e as posições da República Islâmica do Irã foram comunicados de forma clara e explícita à parte americana na terça-feira passada por um mediador do Catar", acrescentou a agência Irna, que também informou que a delegação iraniana retornará a Teerã na terça-feira.

O Irã afirmou ter apresentado sete condições para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz. A via estratégica, pela qual antes da guerra transitavam 20% do petróleo e gás comercializados no mundo, está no centro do conflito que Estados Unidos e Israel iniciaram em fevereiro com ataques contra o Irã.

Desde então, a República Islâmica reivindica seu controle, enquanto Washington impõe em resposta um bloqueio aos portos iranianos.

Além disso, o governo dos Estados Unidos impôs sanções a todo o setor aéreo do Irã no início de setembro e prometeu retaliações contra as empresas estrangeiras que prestarem ajuda às companhias de Teerã.

Quando as sanções entraram em vigor na quarta-feira, as principais companhias aéreas iranianas foram obrigadas a cancelar muitos voos, inclusive em rotas regionais.

Em resposta, o Irã apresentou uma queixa à Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), informou a imprensa estatal nesta segunda-feira.

"O Irã (...) apresentou uma reclamação oficial à Organização da Aviação Civil Internacional para defender os direitos legítimos do setor aéreo e enfrentar as restrições ilegais impostas pelos Estados Unidos", declarou o diretor de aviação civil iraniano, Abuzar Shirudi.

A OACI, com sede em Montreal, é uma agência da ONU.

"Também apresentamos uma denúncia à Corte Internacional de Justiça de Haia", acrescentou Shirudi, citado pela agência de notícias estatal Irna.

A Turquia continua sendo a principal opção para os iranianos que desejam deixar ou retornar ao seu país. As ligações com o Afeganistão, Paquistão, China, Rússia, Malásia e Tailândia permanecem abertas.

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