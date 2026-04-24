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OBRAS Irã negocia com a Rússia retomada da construção de novas unidades de usina nuclear Em operação desde 2011, a instalação foi construída com participação da empresa estatal russa Rosatom

O embaixador do Irã na Rússia, Kazem Jalali, afirmou nesta sexta-feira (24) que Teerã está em contato com Moscou para a retomada das obras de ampliação da usina nuclear de Bushehr.

Em operação desde 2011, a instalação foi construída com participação da empresa estatal russa Rosatom. Ela é responsável por gerar energia elétrica para abastecer o Irã e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

As obras da segunda fase do complexo, que deverá incluir duas unidades de geração de energia, começaram em 2017, mas foram interrompidas devido à guerra no Oriente Médio.

"Estamos em constante contato uns com os outros e esperamos que sejam criadas condições para que os funcionários da Rosatom possam realizar seu trabalho", disse Jalali em entrevista à agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

No início deste mês, o Irã acusou os Estados Unidos e Israel de promoverem um ataque conjunto contra Bushehr, que deixou um funcionário morto e danificou prédios auxiliares.

Após o episódio, a RIA informou na semana passada que o cônsul geral da Rússia em Isfahan, Andrey Zhiltsov, confirmou que os especialistas russos que trabalhavam nas obras da usina deixaram o local.

O diretor-geral da Rosatom, Alexey Likhachev, disse à agência que 20 pessoas permaneceram para proteger os equipamentos e supervisionar o canteiro de obras.

"Não sei o que acontecerá no futuro. No entanto, o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros está tentando utilizar as exceções previstas para países amigos, como a Rússia", disse o embaixador.

As declarações ocorrem em meio a um cessar-fogo entre Irã e EUA que já dura duas semanas. O presidente americano Donald Trump repetiu diversas vezes que uma das exigências de Washington para chegar a um acordo é o fim do programa nuclear de Teerã.

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