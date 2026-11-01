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MUNDO Irã: novas armas foram testadas e país está pronto para 'qualquer eventualidade', diz chanceler Araghchi afirmou que Teerã espera que Washington escolha "a diplomacia em vez de outros caminhos"

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo, 1º, que armas novas foram testadas pelo país, que está mais preparado para "qualquer eventualidade" do que no passado. "Tiramos muitas lições das guerras passadas. Armas novas foram testadas agora", disse Araghchi, em entrevista à agência iraniana Fars News.

"Com base na experiência que temos do governo dos Estados Unidos nos últimos dois anos, consideramos toda possibilidade", disse o chanceler. Trechos da entrevista estão sendo transmitidos em separado pela agência em sua conta no X.

Mais cedo, em entrevista divulgada em seu canal no Telegram, Araghchi afirmou que Teerã espera que Washington escolha "a diplomacia em vez de outros caminhos" e que o Irã está pronto tanto para a defesa quanto para a diplomacia, a depender da "racionalidade" dos EUA.

Nos vídeos transmitidos pela Fars neste domingo, o ministro alertou os países da região do Golfo a tomarem cuidado para que uma guerra não se forme na região. "Lamento ter que dizer que alguns países da região encorajaram os americanos a atacar o Irã e espero que eles também tenham aprendido lições. A melhor maneira é convencer seus amigos na América de que uma nova guerra não comece", disse.

Sobre o Líder Supremo do país persa, Araghchi declarou que Mojtaba Khamenei administra todos os assuntos do país com domínio e tem presença "muito ativa e dominante" no cargo de liderança. Segundo o chanceler, todas as questões políticas e do governo são apresentadas a ele, "e as decisões dele também chegam até nós".

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