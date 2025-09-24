Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Irã nunca quis produzir bombas ou armas nucleares, diz Masoud Pezeshkian na ONU

O líder iraniano acusou Tel Aviv e Washington de violarem a soberania de seu país, lembrando os ataques dos EUA de junho contra instalações nucleares em seu território

Reportar Erro
Irã nunca quis produzir bombas ou armas nucleares, diz Masoud Pezeshkian na ONUIrã nunca quis produzir bombas ou armas nucleares, diz Masoud Pezeshkian na ONU - Foto: Spencer Platt / Getty Images via AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pontuou nesta quarta-feira, 24, que o país "nunca quis produzir bombas nucleares ou armas nucleares" e, em discurso na Assembleia Geral da ONU, garantiu que Teerã "nunca produzirá qualquer arma de destruição massiva". Segundo ele, a ideia de que o Irã buscaria armamentos nucleares é uma "invenção" de outros países, citando Israel como exemplo.

O líder iraniano acusou Tel Aviv e Washington de violarem a soberania de seu país, lembrando os ataques dos EUA de junho contra instalações nucleares em seu território como "uma grave traição à diplomacia".

Ele exibiu um livro de fotos de cientistas iranianos mortos em ofensivas atribuídas a Israel durante a "guerra dos 12 dias" e disse que a comunidade internacional precisa refletir "sobre quem é o real desestabilizador da paz regional".

Leia também

• EUA restringe compras de funcionários do Irã que participam da cúpula da ONU

• Irã executou pelo menos 1.000 réus desde o início do ano, diz ONG

• Chefe da AIEA diz que diplomacia no programa nuclear do Irã enfrenta "momento difícil"

Pezeshkian criticou o que chamou de abusos cometidos sob o pretexto de defesa própria, citando o que chamou de genocídio em Gaza, a destruição da infraestrutura na Síria, a fome e as invasões territoriais. Ele condenou também "a recente agressão do regime de Israel contra o Catar", com bombardeios contra uma equipe de negociadores do Hamas, e expressou solidariedade ao povo catariano.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter