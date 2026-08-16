Irã oferece recompensa de 30 mil dólares por soldados americanos mortos ou capturados
Guerra entre Irã e Estados Unidos começou em 28 de fevereiro
O Exército iraniano anunciou neste domingo (16) uma recompensa equivalente a 30 mil dólares (R$ 162 mil) por matar ou capturar soldados americanos, e o dobro desse valor se a ação for realizada por uma mulher.
O comandante do Exército, Amir Hatami, afirmou que a decisão de colocar o plano em prática foi tomada após o "grande número de pedidos" de pessoas interessadas em contribuir financeiramente, segundo a agência estatal de notícias Irna.
Não há registro do envio de forças terrestres americanas ao Irã durante a guerra no Oriente Médio, com exceção de uma missão realizada em abril para resgatar um piloto americano abatido.
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Hatami não deu detalhes sobre onde ou quando se esperava que soldados americanos fossem mortos ou capturados.
A guerra entre Irã e Estados Unidos começou em 28 de fevereiro, depois que forças americanas e israelenses iniciaram bombardeios contra alvos em território iraniano.
Um cessar-fogo foi estabelecido em abril, após quase 40 dias de combates, e, em junho, foi alcançado um acordo-quadro para negociações de paz, que posteriormente fracassou.
Desde então, Irã e Estados Unidos têm trocado ataques esporádicos, com os confrontos concentrados principalmente no sul do Irã e na região do Estreito de Ormuz.