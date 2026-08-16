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conflito Irã oferece recompensa de 30 mil dólares por soldados americanos mortos ou capturados Guerra entre Irã e Estados Unidos começou em 28 de fevereiro

O Exército iraniano anunciou neste domingo (16) uma recompensa equivalente a 30 mil dólares (R$ 162 mil) por matar ou capturar soldados americanos, e o dobro desse valor se a ação for realizada por uma mulher.

O comandante do Exército, Amir Hatami, afirmou que a decisão de colocar o plano em prática foi tomada após o "grande número de pedidos" de pessoas interessadas em contribuir financeiramente, segundo a agência estatal de notícias Irna.

Não há registro do envio de forças terrestres americanas ao Irã durante a guerra no Oriente Médio, com exceção de uma missão realizada em abril para resgatar um piloto americano abatido.

Hatami não deu detalhes sobre onde ou quando se esperava que soldados americanos fossem mortos ou capturados.

A guerra entre Irã e Estados Unidos começou em 28 de fevereiro, depois que forças americanas e israelenses iniciaram bombardeios contra alvos em território iraniano.

Um cessar-fogo foi estabelecido em abril, após quase 40 dias de combates, e, em junho, foi alcançado um acordo-quadro para negociações de paz, que posteriormente fracassou.

Desde então, Irã e Estados Unidos têm trocado ataques esporádicos, com os confrontos concentrados principalmente no sul do Irã e na região do Estreito de Ormuz.

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