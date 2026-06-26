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Guerra no Oriente Médio Irã pede coordenação para passagem segura por Ormuz e ameaça suspender rotas paralelas Na quinta-feira (25), a IMO suspendeu temporariamente o plano depois que um navio mercante foi atingido por um projétil próximo à costa de Omã

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz depende da coordenação com Teerã e advertiu que rotas alternativas estabelecidas sem o aval iraniano poderão ser suspensas.

Em publicação no X, o diplomata declarou que "a passagem segura pelo Estreito de Ormuz não pode ser garantida por meio de arranjos obscuros, rotas paralelas ou decisões tomadas à margem das considerações do Irã, na condição de Estado costeiro". Segundo ele, "qualquer estrutura confiável deve estar baseada na coordenação com o Irã e nas disposições da cláusula cinco do Memorando de Entendimento de Islamabad". "Caso contrário, o resultado será a suspensão da rota paralela designada", acrescentou.

عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت‌ ساحلی، تضمین نمی‌شود. هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می شود. — Gharibabadi (@Gharibabadi) June 26, 2026

A manifestação ocorre em meio ao impasse sobre uma rota de navegação apoiada pela Organização Marítima Internacional (IMO), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), criada para permitir a saída de embarcações retidas no Golfo Pérsico após a guerra entre Estados Unidos e Irã.

Na quinta-feira (25), a IMO suspendeu temporariamente o plano depois que um navio mercante foi atingido por um projétil próximo à costa de Omã, em incidente que autoridades americanas atribuíram a um drone iraniano.

Também na quinta-feira, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) declarou que a nova rota foi estabelecida sem coordenação com Teerã e afirmou que apenas o corredor marítimo designado pela República Islâmica está autorizado para a travessia do estreito. O governo iraniano já havia advertido que embarcações que utilizarem rotas alternativas não terão garantia de passagem segura.



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