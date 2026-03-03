Ter, 03 de Março

APELO

Irã pede que Conselho de Segurança da ONU aja para deter guerra

O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel está, nesta terça-feira (3), em seu quarto dia

Foto: AFP

O Irã pediu nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU que atue com urgência para deter a guerra com Israel e os Estados Unidos.

"O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem um dever (...) se quiser, pode agir, porque não há outro obstáculo à ação além de sua própria vontade", afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei.

O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, que mataram, entre outros, o líder supremo iraniano Ali Khamenei, está nesta terça-feira em seu quarto dia.

O Irã respondeu atacando bases americanas no Golfo e lançando mísseis e drones contra Israel.

