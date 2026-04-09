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Guerra no Oriente Médio

Irã pode ter colocado minas marítimas no Estreito de Ormuz

Imagem mostra um grande círculo marcado como "zona de perigo" sobre o Esquema de Separação de Trânsito

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Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Google Maps/Reprodução

Agências de notícias semioficiais do Irã publicaram nesta quinta-feira (9) um gráfico que sugere que a Guarda Revolucionária Islâmica colocou minas marítimas no Estreito de Ormuz durante a guerra. A imagem mostra um grande círculo marcado como "zona de perigo" sobre o Esquema de Separação de Trânsito, que é a rota que os navios utilizam para cruzar a passagem.

O gráfico sugere que os navios viajem mais ao norte, próximos da costa iraniana. Algumas embarcações foram observadas nesse trajeto durante a guerra.

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A imagem traz as datas de 28 de fevereiro até 9 de abril e não deixa claro se a Guarda Revolucionária desativou as minas após o cessar-fogo, anunciado na terça-feira, 7.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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